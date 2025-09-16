Диетолог рассказала, как правильно выбирать крупы

Крупы в обязательном порядке должны присутствовать в рационе на постоянной основе. Однако, чтобы они принесли организму максимум пользы, их нужно уметь выбирать.Диетолог-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе круп.«Во-первых, изучите разных производителей и решите для себя, какой вам больше всего подходит по качеству и вкусовым характеристикам», — говорит эксперт.Важно: выбирая кашу, не отдавайте предпочтение продуктам быстрого приготовления. Понятно, что всегда хочется сэкономить время (особенно утром, когда готовим завтрак), но каши быстрого приготовления несут в себе гораздо меньше пользы.Старайтесь покупать цельнозерновые крупы — это фундамент здорового питания. В таких крупах много клетчатки, которые помогает снижать уровень сахара в крови и имеет массу других полезных свойств.Если любите гречку и часто ее употребляете, старайтесь выбирать крупу светло-коричневого цвета. Темная гречка — пережаренная, она подверглась продолжительной термообработке, в результате чего утратила многие качества.Если ваш фаворит овсянка, то самый полезный вид хлопьев — это геркулес (самые крупные), которые нужно варить на огне. Такая крупа даст вам много медленных углеводов и длительное насыщение.Ищите на упаковках маркировку ГОСТ, а не ТУ (первая проверяется тщательнее). Меньше рисков купить не кондицию. Обязательно ищите дату производства и сроки годности.

