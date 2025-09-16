Самые вредные продукты в питании россиян назвал диетолог Гинзбург

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, россияне употребляют слишком много такого вредного, как добавленный сахар.В своем интервью известный российский диетолог назвал первыми среди самых вредных в питании соотечественников - алкоголь и сахар.«Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности, который чаще всего употребляют россияне, – это сахар и сахаросодержащие вещи», – сказал Михаил Гинзбург в комментарии URA.ru.Медик подчеркнул, что постоянное употребление данных продуктов способствует преждевременному старению, возникновению болезней, считающихся «возрастными». Специалист призвал не есть на регулярной основе десертные изделия, выпечку. Также он назвал вредным поедание чипсов, сухариков.Также в список самые вредных продуктов в питании россиян Гинзбург внес подслащенные молочные продукты. Он констатировал, что такие творожки и йогурт, помимо сахара или подсластителей, могут содержать вредные жиры, например, пальмовое масло.Избыток мяса и продуктов его переработки – еще одна проблема в питании россиян. Диетолог посоветовал есть красное мясо не чаще. 4 раз в неделю, а колбасу и другие изделия из переработанного мяса употреблять лишь в очень редких, исключительных случаях.

