Россиянам дали три совета по профилактике цистита осенью

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что с наступлением осени риск столкнуться с циститом значительно возрастает. В своем Telegram-канале она дала россиянам три совета по профилактике этого заболевания.«Основная задача — поддерживать в тепле область таза и ноги, да и в целом не переохлаждаться. Это помогает сохранить нормальное кровообращение и местную защиту слизистых оболочек», — пояснила Павлова.Также, по ее словам, важно поддерживать иммунитет. Для этого врач призвала сбалансированно питаться, хорошо высыпаться и снизить уровень стресса. Кроме того, необходимо соблюдать питьевой режим, поскольку достаточное потребление жидкости обеспечивает регулярное выведение бактерий из мочевыводящих путей, заключила Павлова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки