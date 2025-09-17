Названы три характеристики идеальной мочи
По словам Бербелл, идеальным цветом мочи является светло-желтый. Если человек пьет слишком много воды, то она станет почти прозрачной, а если мало — темно-желтой. Все остальные цвета указывают на наличие проблем со здоровьем, предупредила специалистка.
Следующей характеристикой является отсутствие или наличие пены, продолжила она. В последнем случае медик посоветовала проверить почки. Кроме того, важно обратить внимание и на консистенцию. Так, если в моче присутствуют хлопья, она является мутной или молочной, то это говорит о наличии в организме инфекционного процесса, заключила Бербелл.
Иллюстрация к статье:
Добавил validol в категорию Урология
