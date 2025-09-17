Косметолог назвала опасные для кожи компоненты в косметике

Одно и то же косметическое средство может в одном случае принести пользу, а в другом — стать причиной дискомфорта, раздражения или даже болезни. О том, как не навредить себе и на что обращать внимание при выборе косметики, рассказала преподаватель-косметолог сети учебных центров Эколь Надежда Поспелова.«Некоторые компоненты в составе косметики могут вызывать сухость, раздражение или другие неприятные реакции кожи. Чаще всего это кислоты, ретинол и цинк, их следует использовать с осторожностью. При правильном применении они дают заметный эффект, но при избыточной концентрации или при применении без учета особенностей кожи зачастую становятся источником проблем», — указала она.Опасность представляет и неправильное сочетание средств. Например, использование сразу нескольких агрессивных формул — сыворотки с кислотами и пилинга — может вызвать повреждение защитного барьера кожи, усилить чувствительность и даже спровоцировать обострение хронических кожных заболеваний.Косметолог напомнила об опасности использования косметики неизвестного происхождения, которая может быть привлекательна по цене, но при этом чаще всего скрывает серьезные риски для здоровья кожи. Нельзя быть уверенными ни в составе таких средств, ни в концентрации активных веществ, ни в условиях их производства. Часто в них добавляют дешевые заменители активных компонентов, которые не проходят необходимое тестирование и проверку безопасности для кожи человека.Иногда подделки могут содержать даже запрещенные и крайне вредоносные ингредиенты — например, тяжелые металлы. Последствия от такой косметики могут быть самыми разными: от банального раздражения и высыпаний до серьезных аллергических реакций, ожогов или инфекций, требующих медицинского вмешательства.«Чтобы снизить риски, важно уметь распознавать подделку. Необходимо в первую очередь обращать внимание на упаковку. Подделку обычно отличают некачественная печать, кривые швы или отсутствие знаков сертификации. Кроме того, необходимо проверять срок годности и целостность защитной пленки», — предупредила Поспелова.Она также обратила внимание, что подлинные средства всегда имеют инструкцию на русском языке и полностью указанный состав.Специалист также напомнила, что обладателям сухой и чувствительной кожи следует особенно тщательно выбирать косметические процедуры. По ее словам, агрессивные процедуры, например химические пилинги, игольчатый RF или лазерные шлифовки обычно воспринимаются такой кожей очень остро. В данном случае вместо ожидаемого эффекта они могут вызвать покраснение, зуд, а восстановление займет гораздо больше времени.«Чтобы избежать негативных последствий, женщины должны ориентироваться не на моду или рекламу, а на реальные потребности своей кожи. Лучше всего обратиться за консультацией к специалисту, который подберет уход с учетом индивидуальных особенностей» — резюмировала косметолог.

