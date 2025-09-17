Алкоголь, курение и воспаления: что вредит репродуктивному здоровью по версии доктора Аполихина

Доктор Олег Аполихин предупредил, что употребление алкоголя, курение, вейпинг и перенесенные воспалительные заболевания значительно снижают репродуктивное здоровье россиян. Эти факторы вызывают системное воспаление в организме, негативно влияя на фертильность как мужчин, так и женщин. Специалист рекомендует минимизировать вредные привычки для сохранения репродуктивного потенциалаРанее писали, что немецкие врачи предупреждают: менингококковая инфекция может привести к летальному исходу даже при своевременно начатом лечении. Это заболевание относится к число тех, которые требуют экстренной диагностики и терапии, так как способны вызывать стремительное ухудшение состояния. Специалисты подчеркивают важность профилактики и раннего распознавания симптомов опасных болезней. Кроме того, врач-подолог Маргарита Павлова предупредила, что отказ от сменной обуви в осенне-зимний период может привести к перегреву стоп, повышенному потоотделению и мацерации кожи, что увеличивает риск грибковых и бактериальных инфекций. Специалист рекомендует использовать сменную обувь в помещениях для поддержания здоровья ног.

