Стоматолог рассказала об опасности домашних методов отбеливания зубов
Чтобы отбелить зубы, по словам эксперта, люди используют отбеливающие полоски и готовые гели. Несмотря на доступность продукта, сложно гарантировать хороший состав. Выбор некачественного геля чреват возникновением жжения десен, неравномерным цветом и усилением чувствительности зубов.
«Популярный метод — каппы-наборы без участия врача. Проблема в том, что при самостоятельном использовании каппа нередко прилегает неплотно. Без подбора концентрации и времени ношения легко «перебелить» зубы, получить устойчивую чувствительность и пятна на зубах», — пояснила Солдаткина.
Также пациенты часто используют ополаскиватели и другие средства с низкими дозами пероксида, которые позволяют создать на короткое время эффект белых зубов. Однако, как сообщил врач, после таких ополаскивателей появляется сухость во рту.
«И конечно же, популярны «народные» рецепты — сода, активированный уголь, кислоты (лимон, уксус). Однако далеко не все знают, что сода и уголь действуют как грубые абразивы — шлифуют эмаль, оставляют микротрещины. Кислоты размягчают верхний слой, делают поверхность шероховатой — пигменты цепляются еще активнее», — описала вред народных методов специалист.
Специалист посоветовала использовать проверенные и безопасные методы для отбеливания зубов, соблюдать правила гигиены полости рта и всё же обращаться к стоматологам за консультацией.
