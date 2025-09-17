Стоматолог рассказала об опасности домашних методов отбеливания зубов

Лечение зубов в стоматологии, особенно их отбеливание — процедура дорогостоящая, но более убедительная в действии, чем попытки сделать белоснежную улыбку в домашних условиях. Об опасности таких методов рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина.Чтобы отбелить зубы, по словам эксперта, люди используют отбеливающие полоски и готовые гели. Несмотря на доступность продукта, сложно гарантировать хороший состав. Выбор некачественного геля чреват возникновением жжения десен, неравномерным цветом и усилением чувствительности зубов.«Популярный метод — каппы-наборы без участия врача. Проблема в том, что при самостоятельном использовании каппа нередко прилегает неплотно. Без подбора концентрации и времени ношения легко «перебелить» зубы, получить устойчивую чувствительность и пятна на зубах», — пояснила Солдаткина.Также пациенты часто используют ополаскиватели и другие средства с низкими дозами пероксида, которые позволяют создать на короткое время эффект белых зубов. Однако, как сообщил врач, после таких ополаскивателей появляется сухость во рту.«И конечно же, популярны «народные» рецепты — сода, активированный уголь, кислоты (лимон, уксус). Однако далеко не все знают, что сода и уголь действуют как грубые абразивы — шлифуют эмаль, оставляют микротрещины. Кислоты размягчают верхний слой, делают поверхность шероховатой — пигменты цепляются еще активнее», — описала вред народных методов специалист.Специалист посоветовала использовать проверенные и безопасные методы для отбеливания зубов, соблюдать правила гигиены полости рта и всё же обращаться к стоматологам за консультацией.

