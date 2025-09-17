Один полезный овощ оказался виновником метеоризма
Врач заявила, что чрезмерное употребление огурцов может привести к метеоризму. В то же время она назвала огурец полезным для здоровья.
По словам специалистки, в этом продукте содержится небольшое количество клетчатки, которая помогает регулировать уровень холестерина в крови, улучшает обмен веществ и положительно влияет на состояние сосудов.
В огурцах также есть небольшое количество витаминов С, К и такие микроэлементы, как магний и калий. Благодаря последнему этот овощ способен поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы человека, заключила Шафикова.
