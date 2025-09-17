Йогурт назвали лучшим молочным продуктом для снижения риска возникновения инсульта

Инсульт - одна из главных причин смерти и инвалидности во всём мире. До 57% случаев инсульта происходят из-за высокого кровяного давления. Помочь поддержать его в норме может йогурт.Вот как йогурт защищает от инсультов.Богат полезными бактериями. Йогурт содержит пробиотики, поддерживающие здоровье кишечника. Исследования показывают, что состояние кишечника тесно связано с воспалением и артериальным давлением. Дисбаланс вредных и полезных бактерий в кишечнике приводит к повышенному давлению и риску возникновения инсульта.Содержит много полезных для сердца веществ. В йогурте есть кальций и калий. Они играют главную роль в диете DASH и помогают регулировать кровяное давление. Об этом сказала Меган Хафф, зарегистрированный диетолог.В нём много белка. Чашка обычного обезжиренного йогурта даст вашему организму около 14 г белка, а процеженный (греческий) йогурт - 25 г. Белок хорошо насыщает и помогает поддерживать здоровый вес, что может предотвратить возникновение инсульта.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки