Йогурт назвали лучшим молочным продуктом для снижения риска возникновения инсульта
Вот как йогурт защищает от инсультов.
Богат полезными бактериями. Йогурт содержит пробиотики, поддерживающие здоровье кишечника. Исследования показывают, что состояние кишечника тесно связано с воспалением и артериальным давлением. Дисбаланс вредных и полезных бактерий в кишечнике приводит к повышенному давлению и риску возникновения инсульта.
Содержит много полезных для сердца веществ. В йогурте есть кальций и калий. Они играют главную роль в диете DASH и помогают регулировать кровяное давление. Об этом сказала Меган Хафф, зарегистрированный диетолог.
В нём много белка. Чашка обычного обезжиренного йогурта даст вашему организму около 14 г белка, а процеженный (греческий) йогурт - 25 г. Белок хорошо насыщает и помогает поддерживать здоровый вес, что может предотвратить возникновение инсульта.
