Специалисты назвали пять причин есть рыбу
В первую очередь, красные лососевые сорта рыбы, а также сельдь и скумбрия являются идеальным источником жирных кислот омега-3. Помимо этого морская рыба обладает большим количеством витамина D.
Также в последнее время многие специалисты советуют снизить потребление красного мяса. И в таком случае рыба становится оптимальным средством для насыщения животным белком. В свою очередь, в консервированной рыбе много кальция.
Однако и это еще не все. По словам специалистов, отдельные виды рыбы содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, таких как фосфор, йод, цинк, витамины группы В и т.д.
