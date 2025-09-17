Специалисты назвали пять причин есть рыбу

Рыба – это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт. Эту истину не перестают напоминать диетологи. Специалисты Роспотребнадзора назвали пять причин, по которым следует включить в свой рацион рыбные блюда.В первую очередь, красные лососевые сорта рыбы, а также сельдь и скумбрия являются идеальным источником жирных кислот омега-3. Помимо этого морская рыба обладает большим количеством витамина D.Также в последнее время многие специалисты советуют снизить потребление красного мяса. И в таком случае рыба становится оптимальным средством для насыщения животным белком. В свою очередь, в консервированной рыбе много кальция.Однако и это еще не все. По словам специалистов, отдельные виды рыбы содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, таких как фосфор, йод, цинк, витамины группы В и т.д.

