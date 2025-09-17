Некоторым россиянам запретили есть выпечку

Людям с хроническими заболеваниям пищеварения и нарушениями обмена веществ лучше отказаться от сдобы, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.По ее словам, полностью отказаться от традиционных сладких и жирных пирогов, таких как сдобные изделия с масляным кремом и песочные корзинки, следует в период обострения заболеваний пищеварения — панкреатита и холецистита. Кроме того, ограничить потребление выпечки нужно людям с сахарным диабетом, ожирением, а также сердечно-сосудистыми патологиями, требующими соблюдения диеты с низким потреблением холестерина и быстрых углеводов, перечислила врач.Люди с непереносимостью глютена, аллергией на яйца, молочный белок или орехи могут ввести в рацион пироги и выпечку после консультации с врачом, добавила Кашух. Таким людям она посоветовала заменять аллергенные ингредиенты на безопасные аналоги, например, использовать рисовую, гречневую, кукурузную или миндальную муку вместо обычной.

