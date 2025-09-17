Арбуз оказался полезнее для уровня сахара в крови, чем ананас
Согласно результатам одного исследования 2025 года, гликемический индекс свежего арбуза составляет 50, а гликемическая норма — 5,6. У свежего ананаса же эти показатели равняются 66 и 8,6.
Гликемическая норма, как мы видим, немного выше оказалась у ананаса. Это значит, что он по сравнению с арбузом сильнее влияет на уровень сахара в крови.
С другой стороны, если оба фрукта употреблять в составе сбалансированной диеты и в умеренных количествах, то на показатели глюкозы в крови это мало повлияет.
Иллюстрация к статье:
