Россиянам подсказали способы восстановления мозга без лекарств

Некоторые простые и эффективные ежедневные практики помогают восстановлению мозга без лекарств, рассказала врач-невролог Ольга Соколова.Первым таким ритуалом медик назвала «тихое утро» — первые полчаса после пробуждения должны проходить без телефона и других экранов, что позволит мозгу мягко перейти от сна к бодрствованию и настроиться на спокойный и продуктивный день.Также Соколова порекомендовала двигаться хотя бы 20 минут в день (например, гулять, плавать или заниматься растяжкой), делать микропаузы каждые 60–90 минут во время работы за компьютером, чтобы закрыть глаза, посмотреть в окно или подышать, а также устраивать один «экранный» выходной в неделю. Врач посоветовала проводить хотя бы полдня без ноутбука, телефона и телевизора, чтобы дать нервной системе возможность глубоко восстановиться.Главным фактором восстановления невролог назвала полноценный сон продолжительностью семь-восемь часов, поскольку именно во сне мозг сортирует информацию, восстанавливает нейронные связи и удаляет токсины. «Восстановление мозга — не марафон и не "хак". Это забота каждый день. И она работает», — заключила Соколова.

