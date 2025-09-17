Диетолог Гинзбург назвал пять продуктов, которые вызывают воспаление в организме

Некоторые продукты являются «кнопкой активизации» воспалительных процессов, которые могут привести к серьезным заболеваниям у человека.По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, воспаление в организме — постоянный процесс, который человек может только снизить или повысить. Повышают его провоспалительные молекулы и клетки, которые содержатся в неправильной еде.Диетолог перечислил основные из таких продуктов.Сахар и сахаросодержащие продуктыОн отметил: чем больше в рационе сахара, тем выше риски появления заболеваний ЖКТ, которые активируют воспаление в организме.Изделия с высоким гликемическим индексом«Это не сахар в чистом виде, но продукты, при расщеплении которых сахар образуется внутри организма, — уточнил Гинзбург. — К ним относятся белый хлеб, выпечка, белый рис, картофель».ТрансжирыСреди них диетолог выделил продукты с большим содержанием маргарина — чипсы, кондитерские изделия, фастфуд, соусы, хлебобулочная продукция или жареные продукты.Красное и переработанное мясо«Почти любые продукты глубокой переработки (сосиски, сардельки, колбасы — прим. "ВМ") способны вызвать внутренние воспаления, потому что в них содержится много насыщенного жира», — пояснил врач.Растительные маслаПереизбыток полиненасыщенных жирных кислот провоцирует воспаление в организме, рассказал специалист. Среди таких продуктов он выделил подсолнечное, соевое и кукурузное масла, если употреблять их в большом количестве.Гинзбург рассказал, что постоянное воспаление в организме может вызвать серьезные заболевания. Среди них:атеросклероз;опухоли;диабет;ишемическая болезнь сердца;воспаление соединительных тканей (системная красная волчанка).

