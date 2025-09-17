4 диетических возможности замедлить болезнь Паркинсона

Правильное питание важно для предотвращения серьезных заболеваний. А выраженность некоторых особо неприятных симптомов болезни Паркинсона можно уменьшить, если правильно питаться.Рыбий жир и жирные кислоты Омега-3Жирные кислоты Омега-3 могут помочь улучшить нейротрансмиссию, уменьшить воспаление нервов и замедлить нейродегенерацию. Если люди увеличат потребление Омега-3 и рыбьего жира, они будут подвергаться гораздо меньшему риску развития болезни Паркинсона изначально. Эти добавки также замедляют прогрессирование заболевания у тех, у кого оно уже было диагностировано.ФасольФасоль оказывает удивительное воздействие на прогрессирование болезни Паркинсона. Согласно исследованиям, она может замедлить развитие заболевания, заметно улучшить двигательную активность людей, при этом фасоль не имеет побочных эффектов.Продукты, богатые антиоксидантамиВ организме есть некоторые нестабильные молекулы, которые называются свободными радикалами. Эти молекулы необходимы для хорошего здоровья. Но в случае какого-либо дисбаланса в организме количество свободных радикалов увеличивается, что может привести к серьезному повреждению ДНК, жировой ткани и белков в организме. Когда у нас много свободных радикалов, они могут вызвать повреждение, которое называется окислительным стрессом. Это может привести к повреждению клеток, что ускорит прогрессирование болезни Паркинсона. А вот антиоксиданты как раз и помогают сбалансировать эти свободные радикалы.Регулярная здоровая диетаХотя вышеперечисленные продукты могут быть полезны для людей с болезнью Паркинсона, им очень важно сосредоточиться на своем рационе в целом. Питание должно быть полностью сбалансированным, содержать множество фруктов и овощей, минимум вредного переработанного красного мяса, вызывающего воспаления, а также мучных изделий

