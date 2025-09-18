Врач предостерег от сна в одной популярной позе

Гематолог Мануэль Висо предостерег от сна в одной из поз, которая является очень популярной. Его слова приводит издание Infosalus.Как пояснил Висо, в целом спать можно в той позе, в которой человеку удобно. Однако из этого правила есть исключения. «Сон лицом вниз создает большую нагрузку на шейный и поясничный отделы позвоночника», — предупредил он.Кроме того, беременным женщинам врач посоветовал спать на левом боку. Людям, у которых имеются проблемы с позвоночником, стоит ночью отдыхать на спине, при этом важно положить под ноги подушку.В заключение Висо дал и другие советы для крепкого сна: он рекомендовал установить в комнате комфортную температуру, не использовать гаджеты перед сном, выключить все источники света, а также избегать тяжелой и жирной пищи вечером.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки