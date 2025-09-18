Диетолог перечислил способы борьбы с чувством голода

Большинство людей, стремящихся похудеть, сталкиваются с чувством голода. О том, как контролировать свой аппетит, рассказал диетолог Дмитрий Семирядов.«Физиология устроена так, что тело всегда стремится сохранить энергетические запасы. Поэтому как только мы начинаем тратить больше калорий, чем получаем, включается защитный механизм — голод», — объяснил эксперт.Врач порекомендовал начинать трапезу с мяса, рыбы или бобовых.«Белок дольше переваривается, поэтому если съесть его вначале, аппетит снизится еще до того, как вы дойдете до калорийных добавок», — пояснил Семирядов.Также врач посоветовал следить за количеством пищи. По его словам желудок в первую очередь реагирует не на калории, а на объем поступающей пищи.«Добавляйте к каждому приему пищи «объемный» компонент: миску овощей или низкокалорийный суп. Это механически заполняет желудок и помогает не переедать», — сказал он.Семирядов предложил обмануть мозг перекусами.«Орехи в скорлупе, каштаны, гранаты, кукуруза, бобы в кожуре или яблоки, которые нужно жевать дольше обычного, — отличные перекусы», — добавил эксперт.Кроме того, диетолог порекомендовал есть в одно и то же время, так как привычка есть по расписанию уменьшит риск срывов.«Держать под контролем голод можно и нужно, ведь это напрямую влияет на продолжительность вашей жизни и обеспечивает отсутствие ряда серьезных заболеваний», — резюмировал врач.

