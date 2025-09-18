Назван неожиданный способ снять стресс и быстро уснуть

Психотерапевт, невролог Джеймс Паркер посоветовал при бессоннице использовать технику, которую он назвал «дыханием пальцами».

Паркер утверждает, что его методика помогает снять стресс за считаные минуты. Для этого нужно удобно сесть в кресло или лечь в постель, одну руку поднять перед собой и широко расставить пальцы. Далее, по словам специалиста, нужно указательным пальцем другой руки медленно обвести поднятую руку, начиная с большого пальца и заканчивая мизинцем.

Врач обратил внимание на то, что при выполнении этой техники важно правильно дышать. «Когда вы двигаетесь вверх вдоль пальца, делаете глубокий вдох через нос, а когда спускаетесь — выдыхаете через рот», — проинструктировал Паркер.

