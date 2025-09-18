Нарколог раскрыл способ эффективно бросить курение вейпа

Бросить курение вейпа самостоятельно возможно, но для этого нужно подготовиться: убрать устройство и жидкости, а также продумать свои действия, чтобы занять руки и мозг. Первые недели без никотина даются некоторым людям так тяжело, что лучше обратиться за помощью к специалисту. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.«Теоретически, бросить самостоятельно можно. Есть люди, которые в какой-то момент просто убирают вейп и больше к нему не возвращаются. Но, к сожалению, это скорее исключение, чем правило. К такому решению хорошо бы основательно подготовиться: убрать все устройства и жидкости, продумать, что делать, когда усиливается тяга, чем занять руки и мозг, переключаться на дыхательные упражнения, прогулку», — сказал Исаев.Он подчеркнул, что первые дни и недели без никотина даются тяжело: может появиться раздражительность, бессонница, упадок настроения. Именно в этот период большинство и срываются, отметил специалист.Лечение никотиновой зависимости от вейпа мало отличается от отказа от обычных сигарет, уточнил он. Для этого врачи используют индивидуальные программы, которые помогают снизить тягу, медикаментозную поддержку, психотерапию.Калифорнийский университет в Девисе, США, провел исследование одноразовых электронных сигарет и пришел к выводу, что они вреднее обычных сигарет, так как в них концентрация токсичных металлических элементов, в частности свинца, никеля и сурьмы, оказалась выше. Исследователи обнаружили, что использование электронных сигарет подростками и молодыми людьми приводит к повышенным концентрациям металлов и металлоидов в крови, моче и слюне «с неизвестными последствиями по риску рака и нераковых заболеваний».

