Нарколог раскрыл способ эффективно бросить курение вейпа
«Теоретически, бросить самостоятельно можно. Есть люди, которые в какой-то момент просто убирают вейп и больше к нему не возвращаются. Но, к сожалению, это скорее исключение, чем правило. К такому решению хорошо бы основательно подготовиться: убрать все устройства и жидкости, продумать, что делать, когда усиливается тяга, чем занять руки и мозг, переключаться на дыхательные упражнения, прогулку», — сказал Исаев.
Он подчеркнул, что первые дни и недели без никотина даются тяжело: может появиться раздражительность, бессонница, упадок настроения. Именно в этот период большинство и срываются, отметил специалист.
Лечение никотиновой зависимости от вейпа мало отличается от отказа от обычных сигарет, уточнил он. Для этого врачи используют индивидуальные программы, которые помогают снизить тягу, медикаментозную поддержку, психотерапию.
Калифорнийский университет в Девисе, США, провел исследование одноразовых электронных сигарет и пришел к выводу, что они вреднее обычных сигарет, так как в них концентрация токсичных металлических элементов, в частности свинца, никеля и сурьмы, оказалась выше. Исследователи обнаружили, что использование электронных сигарет подростками и молодыми людьми приводит к повышенным концентрациям металлов и металлоидов в крови, моче и слюне «с неизвестными последствиями по риску рака и нераковых заболеваний».
