SLEEP: неправильный дневной сон увеличивает риск ранней смерти

Регулярно длительный или очень вариабельный дневной сон связан со значительным повышением риска преждевременной смерти. Таким образом, дневной сон, по-видимому, также может дать представление о продолжительности жизни.В новом исследовании, проведенном экспертами из Гарвардской медицинской школы, изучалось влияние дневного сна на риск смерти.В исследовании ученые проанализировали данные 86 565 участников исследования UK Biobank, которые работали не посменно и в среднем имели возраст 63 года. Их активность регистрировалась в течение семи дней с помощью браслетов для актиграфии, которые фиксируют движения и, таким образом, позволяют делать выводы о поведении во время сна.Исследователи определили дневной сон как эпизоды сна с 9:00 до 19:00. За период медицинского наблюдения, продолжавшийся до одиннадцати лет, умерли в общей сложности 5189 участников, что составляет шесть процентов.Среднее время дневного сна участников составляло приблизительно 24 минуты в день. Поразительно, что у людей с более длительным, частым или очень вариативным дневным сном риск смерти значительно выше, сообщают исследователи.«Интересно, что данные, указывающие на риски, связанные с дневным и ранним дневным сном, противоречат нашим текущим знаниям. Поэтому необходимы дальнейшие исследования этой связи», — подчеркивает автор исследования Чэньлу Гао.Результаты проливают новый свет на важность коротких периодов дневного сна при оценке риска для здоровья пожилых людей. Они также указывают на необходимость более широкого рассмотрения дневного сна.«Внедрение анализа дневного сна на основе актиграфии в клиническую практику и практику общественного здравоохранения может открыть новые возможности для раннего выявления рисков и персонализированных вмешательств, направленных на увеличение продолжительности жизни», — говорит Гао. В долгосрочной перспективе целенаправленный анализ продолжительности дневного сна может помочь выявить индивидуальные риски для здоровья на ранней стадии.В исследовании также подчеркивается, что если вы регулярно испытываете потребность в более продолжительном дневном сне, вам следует обратиться за медицинской помощью, особенно если у вас есть другие симптомы, такие как постоянная усталость или нарушения сна.Хотя короткие, но регулярные периоды сна могут быть полезны, тем, кто склонен к длительному и нерегулярному сну, следует критически оценить это. Регулярная дневная усталость может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

