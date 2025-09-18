Зелёный и не только: эти чаи снизят давление и улучшат здоровье сердца

Чай действительно может снизить кровяное давление и поддержать здоровье сердца. Вот какие виды чая особенно полезны.Чай из гибискуса. Он снижает артериальное давление, а также уровень холестерина и триглицеридов. Исследования показали, что гибискус предотвращает развитие отдельных факторов риска развития болезней сердца или улучшает их проявление. В ходе одной научной работы участники, которые пили по одной чашке чая из гибискуса два раза в день в течение месяца, отметили значительное снижение кровяного давления.Ромашковый чай. Этот чай известен успокаивающими и расслабляющими свойствами. Также исследования показывают, что он может снижать давление.Зелёный чай. Его связывают со снижением систолического артериального давления, риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.Чёрный чай. Соединения в нём помогают расслабить кровеносные сосуды. Ещё этот чай связывают со снижением давления и защитой от болезней сердца.Чай из листьев оливы. Результаты одного обзора 12 исследований показали, что экстракты листьев оливы значительно снижают артериальное давление у взрослых, особенно у людей с гипертонией.Чай из боярышника. Как показало одно исследование, при 12-недельном приёме таблетки или капли боярышника могут значительно снизить артериальное давление у людей с лёгкой степенью гипертонии. Но научных работ на эту тему пока мало.

