Диетолог Семирядов: начинайте прием пищи с белковых продуктов, чтобы не переедать
«Физиология устроена так, что тело всегда стремится сохранить энергетические запасы. Поэтому, как только мы начинаем тратить больше калорий, чем получаем, включается защитный механизм — голод», — объяснил он.
По его словам, справиться с этой ловушкой возможно, если подойти к питанию стратегически. У многих сигналы сытости вообще бывают нарушены. Отсюда истории про то, что есть хочется, даже когда внутри закончилось место, и переедание даже зожной пищей.
Первый совет — начинайте трапезу с «тяжелой артиллерии».
Обычно люди сначала едят гарнир, а белковые продукты и овощи потом. Но начав с мяса, рыбы или бобовых, вы быстрее «запустите» механизмы насыщения и съедите меньше лишнего.
«Белок дольше переваривается, поэтому если съесть его в начале, аппетит снизится еще до того, как вы дойдете до калорийных добавок», — поясняет Семирядов.
Так, одно из исследований 2017 года показало, что соблюдение диеты с высоким содержанием белка снижает чувство голода у испытуемых на 16%, одновременно увеличивая ежедневную сытость на 25%.
Второй совет — используйте правило объема.
«Наш желудок реагирует не только на калории, но и на объем. Добавляйте к каждому приему пищи «объемный» компонент: миску овощей или низкокалорийный суп. Это механически заполняет желудок и помогает не переедать», — сказал он.
Третий — обманите мозг перекусами «с усилием».
«Орехи в скорлупе, каштаны, гранаты, кукуруза, бобы в кожуре или яблоки, которые нужно жевать дольше обычного — отличные перекусы. Пока вы тратите время на процесс, мозг получает сигнал о насыщении. Такие продукты не только занимают руки и рот, но и дают чувство контроля над едой. Вы едите дольше, а калорий получаете меньше», — добавил эксперт.
Четвертый — работайте с привычкой, а не с силой воли.
«Привычка есть в одно и то же время снижает вероятность «срывов». Введите привычку добавлять в еду яблочный уксус. В обзоре исследований отмечается: когда участники употребляли яблочный уксус с едой, содержащей твердую пищу, у них наблюдалось подавление аппетита в течение 120 минут после еды. Они также реже перекусывали в течение 3–24 часов после его употребления. Уксус снижает инсулин, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшает аппетит. А вместо привычного сливочного или растительного масла используйте масло МСТ — это тип масла, содержащий среднецепочечные жирные кислоты (от англ. Medium-Chain Triglycerides). Масло MCT является быстрым источником энергии, что также снижает аппетит», — сказал эксперт.
Держать под контролем голод можно и нужно, ведь это напрямую влияет на продолжительность вашей жизни и обеспечивает отсутствие ряда серьезных заболеваний, резюмировал диетолог.
