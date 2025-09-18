Популярное блюдо оказалось фактором снижения риска заболеваний

Кимчи, традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей, может приносить заметную пользу для здоровья, показал обзор девяти клинических исследований.

Ученые из Университета Коннектикута проанализировали данные о влиянии ферментированного кимчи на организм и пришли к выводу, что его регулярное употребление связано с поддержанием правильного уровня сахара в крови, снижением триглицеридов и понижением артериального давления.

Так, у участников, включавших кимчи в рацион, уровень глюкозы натощак был в среднем ниже на 1,93 миллиграммов на децилитр, триглицеридов — на 28,88 миллиграммов на децилитр, а систолическое и диастолическое давление снизилось на 3,48 и 2,68 миллиметра ртутного столба соответственно. Эти показатели считаются значимыми для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Положительный эффект наблюдался, несмотря на высокое содержание соли в продукте. Ученые предполагают, что этот фактор компенсируется действием пробиотических бактерий, возникающих в процессе ферментации. Авторы подчеркивают: все исследования проводились в Корее среди азиатского населения, поэтому необходимы новые работы в других странах, чтобы подтвердить универсальность результатов.

