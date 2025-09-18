Эксперт рассказала о вреде антисептиков

После начала Covid-19 люди всё чаще стали использовать антисептики, не подозревая, что они могут также причинять вред человеку. О причине опасности антисептиков для рук рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Асият Абдуллаева.Эксперт сообщила, что регулярное использование антисептиков может провоцировать сухость и шелушение кожи, аллергию и дерматиты.«Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы, в том числе патогенные бактерии — возбудители опасных инфекционных болезней. В данном случае эффективнее будет мытье рук с мылом», — предупредила Абдуллаева.Некоторые бактерии могут выработать устойчивость к компонентам антисептиков. Поэтому стоит обратить внимание, что от грязи антисептики кожу не очищают и если постоянно их использовать вместо мыла, то есть риск заразиться чем-нибудь опасным, резюмировала специалист.

