Эксперт рассказала о вреде антисептиков
Эксперт сообщила, что регулярное использование антисептиков может провоцировать сухость и шелушение кожи, аллергию и дерматиты.
«Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы, в том числе патогенные бактерии — возбудители опасных инфекционных болезней. В данном случае эффективнее будет мытье рук с мылом», — предупредила Абдуллаева.
Некоторые бактерии могут выработать устойчивость к компонентам антисептиков. Поэтому стоит обратить внимание, что от грязи антисептики кожу не очищают и если постоянно их использовать вместо мыла, то есть риск заразиться чем-нибудь опасным, резюмировала специалист.
