Анемия и одышка: почему высокое содержание сорбиновой кислоты в еде опасно

В молочных коктейлях для детей одного бренда выявили высокое содержание сорбиновой кислоты. Проверка показала, что на заводе, где производят коктейли, не соблюдают правила безопасности при изготовлении продуктов питания. Что такое сорбиновая кислота, чем опасно превышение ее концентрации и где еще она может содержаться, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Михаила Гинзбурга.Он объяснил, что эта кислота обладает свойствами консерванта, она зарегистрирована как пищевая добавка Е200. Ее добавляют в различные продукты, такие как мясо, молоко и молочные продукты, напитки, косметику и другие, чтобы увеличить срок их хранения. Сорбиновую кислоту изначально выделили из плодов и сока рябины, однако чаще всего ее получают синтетическим путем.«Как и любой другой консервант, сорбиновая кислота способна уничтожать бактерии. Любой консервант в количествах, превышающих норму, опасен для человека. Но этот фактор, как правило, регулируется органами санитарно-эпидемиологического надзора», — отметил диетолог.Важными факторами является то, разрешен или же запрещен тот или иной консервант, а также указан ли он в составе продукта. Не менее значимо и процентное соотношение консерванта, в данном случае сорбиновой кислоты, в готовой продукции.«Если концентрация консерванта и в частности сорбиновой кислоты превышается, то появляются определенные риски. Это может быть нарушение образования клеток крови и, как следствие, анемия», — предупредил собеседник «ВМ».Анемия — это опасное заболевание, главным признаком которого является уменьшение количества гемоглобина. Оно возникает, когда в крови становится меньше эритроцитов, переносящих кислород.«Все ткани питаются кислородом, поэтому при его отсутствии нарушаются работа сердца, головного мозга, мышц, органов дыхания. Могут появиться одышка, учащение сердцебиения, хроническая усталость», — перечислил Гинзбург.Сорбиновая кислота в природе содержится в соке и плодах рябины, поэтому ее можно назвать натуральным консервантом из растительного сырья, заключил диетолог.Российские ученые предложили альтернативу привычным химическим консервантам. По их мнению, синтетические консерванты небезопасны, ведь они могут вызвать аллергию, а большие дозы бензоата натрия негативно влияют на нервную систему. Диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ», стоит ли так бояться химических консервантов и заменять их натуральными.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки