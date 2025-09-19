Врач назвал постоянную жажду и сухость во рту признаками сахарного диабета

Постоянная жажда и сухость во рту — это классические «красные флаги», сигнализирующие о возможном дебюте или декомпенсации сахарного диабета. Часто их списывают на жару или стресс, но это может быть первым сигналом о развитии заболевания. Об этом рассказал врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов.По его словам, причина этих симптомов кроется в гипергликемии — состоянии, при котором уровень глюкозы в крови превышает нормуакВ норме содержание глюкозы не должно превышать 6,0 ммоль/л, при превышении значения примерно в 10 ммоль/л (так называемого почечного порога) организм пытается избавиться от избытка глюкозы и начинает выводить ее с мочой. Глюкоза — это осмотически активное вещество, она, как губка, «тянет» за собой воду, что приводит к обильному мочеиспусканию. Выводя избыток глюкозы, организм также теряет и жидкость, в результате чего возникает обезвоживание», — сказал эксперт.Гурьянов сообщил, что сухость во рту является прямым следствием нехватки жидкости в организме. Слизистые пересыхают, что особенно заметно ночью и утром. Однако специалист предостерег, что жажда и сухость не всегда указывают на наличие диабета. Иногда причины могут быть гораздо проще: недостаток воды, жара или влияние лекарств на слюнные железы.«Ключевое отличие диабетической причины — стойкое повышение уровня глюкозы в крови, которое легко подтверждается лабораторным анализом. Чтобы понять, есть ли риск развития сахарного диабета, нужно сдать анализ на уровень глюкозы крови натощак и гликированный гемоглобин», — заявил врач.Он уточнил, что показатель гликированного гемоглобина отражает средний уровень глюкозы в крови за последние два-три месяца и помогает выявить преддиабет или уже развившуюся болезнь.

