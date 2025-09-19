Раскрыты полезные свойства поцелуев

Уролог-андролог, хирург Ильнур Аглиуллин рассказал, какими полезными свойствами обладают поцелуи.По его словам, во время поцелуя в организме снижается уровень гормона стресса кортизола, а концентрация гормонов счастья дофамина и окситоцина, напротив, увеличивается. Кроме того, высвобождается тестостерон, отвечающий за повышение либидо у мужчин и женщин.Аглиуллин добавил, что поцелуи препятствуют образованию морщин — в этом процессе участвуют 34 лицевые мышцы и около 112 мышц по всему телу, чья активная работа помогает дольше сохранять кожу упругой и уменьшает проявление возрастных изменений. Также поцелуй способен укрепить иммунитет и здоровье сердечно-сосудистой системы: он ускоряет сердцебиение, улучшает кровообращение и вызывает чувство удовольствия, что положительно сказывается на общем состоянии организма, объяснил врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки