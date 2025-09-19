Некоторые виды хлеба укрепляют кишечную флору и обмен веществ

Хлеб на закваске и цельнозерновой хлеб с высоким содержанием клетчатки могут положительно влиять на обмен веществ, снижать уровень сахара и холестерина в крови, а также укреплять кишечную флору.Исследователи из Сеульского национального университета в Южной Корее исследовали физиологические, иммунологические и микробиомные эффекты хлеба на закваске и цельнозернового хлеба с высоким содержанием клетчатки по сравнению с белым хлебом. Результаты исследования опубликованы в журнале «Food Research International».В течение десяти недель мыши были разделены на три группы. Одна группа получала обычный белый хлеб, вторая — хлеб на закваске, а третья — цельнозерновой хлеб с высоким содержанием клетчатки.Исследователи не только анализировали уровень сахара и холестерина в крови животных, но и изучали состав их кишечной флоры, иммунологические маркеры и обмен веществ на молекулярном уровне.Употребление хлеба на закваске и цельнозернового хлеба с высоким содержанием клетчатки снижало уровень сахара в крови после еды, а также уровень вредного холестерина ЛПНП.Кроме того, потребление хлеба снижало уровень провоспалительных цитокинов ФНО-? и ИЛ-6 в крови, одновременно повышая уровень противовоспалительного интерлейкина-10, добавляют исследователи. Это указывает на выраженную иммуномодуляцию, обусловленную различными видами хлеба.Хлеб на закваске и хлеб с высоким содержанием клетчатки также оказывали положительное влияние на кишечную флору, хотя у цельнозернового хлеба благоприятный эффект был значительно сильнее. Исследователи объясняют, что потребление хлеба обогащало полезные виды бактерий, такие как Eubacterium coprostanoligenes и Faecalibaculum, которые, в свою очередь, связаны с улучшением липидного обмена и противовоспалительным действием.Кроме того, после употребления цельнозернового хлеба наблюдался более высокий уровень короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), таких как ацетат и пропионат, которые необходимы для поддержания здорового кишечного барьера и обеспечения клеток кишечника энергией. Хлеб на закваске продемонстрировал схожие, но менее выраженные эффекты.Результаты исследования подчеркивают, что выбор хлеба — это не просто вопрос вкуса. В то время как белый хлеб в первую очередь обеспечивает быстрое поступление энергии, ферментированные и богатые клетчаткой сорта хлеба могут способствовать улучшению обмена веществ. Цельнозерновой хлеб и хлеб на закваске полезны не только для уровня сахара в крови, но и для кишечной микрофлоры и иммунной системы.

