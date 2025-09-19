Российские учёные открыли механизм потери обоняния при COVID-19

Специалисты Института цитологии РАН впервые выяснили, что именно вызывает потерю обоняния при разных заболеваниях. К ним относятся не только COVID-19 и другие респираторные инфекции, но и нейродегенеративные болезни, например болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.Проблема аносмии особенно заметна при коронавирусной инфекции. По данным исследований, примерно у половины пациентов с COVID-19 наблюдается этот симптом. Однако универсального и эффективного метода лечения таких нарушений пока не существует.Ученые установили, что сбой в работе обоняния связан с процессом фибриллогенеза. В этот момент одорант-связывающие белки, которые участвуют в распознавании запахов, начинают превращаться в коллагеновые волокна. Из-за этого нарушается работа обонятельных нейронов, что приводит к снижению или полной утрате способности чувствовать запахи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки