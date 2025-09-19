NatCom: жизненные трудности оставляют след в мозге и повышают риск деменции

Международная команда ученых выяснила: чем больше социальных лишений человек переживает за жизнь — бедность, голод, тяжелый труд в детстве, стресс и плохой доступ к медицине, — тем выше риск когнитивных нарушений, ухудшения памяти, психических расстройств и даже физического изменения структуры мозга.Исследователи изучили данные 2211 человек из шести стран Латинской Америки, включая здоровых пожилых людей и пациентов с болезнью Альцгеймера или фронтотемпоральной деменцией. На основе подробных анкет о детстве, образовании, питании, здоровье и социальных связях специалисты составили интегральный показатель — «социальный экспозом». Чем выше его значение, тем тяжелее жизненные обстоятельства.Результаты оказались однозначными: высокий уровень накопленных лишений связан с худшими когнитивными показателями, снижением способности справляться с повседневными делами и более выраженными психоневрологическими симптомами. У пациентов с деменцией это сопровождалось уменьшением объема серого вещества в ключевых зонах мозга и нарушениями в нейронных связях.«Мы впервые смогли показать, что именно совокупность неблагоприятных факторов, а не отдельные показатели, оказывает мощное влияние на здоровье мозга», — отметили авторы исследования.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки