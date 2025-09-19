Ни фрукт, ни ягода… Инжир! Почему он незаменим для ЖКТ, сердца и кожи?
Для ЖКТ
Клетчатка: Всего 3-4 плода содержат 20% суточной нормы клетчатки. Она мягко стимулирует перистальтику кишечника и питает полезную микрофлору.
Пребиотик: Инжир содержит инулин — пищу для бифидобактерий.
Ферменты: Помогают расщеплять белки и жиры, облегчая пищеварение.
Для сердца
Калий: В 100 г инжира — 680 мг калия (17% нормы). Он нейтрализует вред натрия и снижает давление.
Полифенолы и фитостеролы: Уменьшают уровень «плохого» холестерина.
Омега-3 и Омега-6: Поддерживают эластичность сосудов.
Для кожи
Антиоксиданты (витамины А, Е, селен): Борются со свободными радикалами, замедляя старение.
Минералы (цинк, медь): Стимулируют выработку коллагена.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий