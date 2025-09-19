Ни фрукт, ни ягода… Инжир! Почему он незаменим для ЖКТ, сердца и кожи?

Инжир — один из самых древних и загадочных плодов. С точки зрения ботаники, это не фрукт и не ягода, а цветок. Но как бы его ни называли, польза для здоровья неоспорима. Почему инжир стоит включить в рацион всем, кто заботится о пищеварении, сердце и молодости кожи?Для ЖКТКлетчатка: Всего 3-4 плода содержат 20% суточной нормы клетчатки. Она мягко стимулирует перистальтику кишечника и питает полезную микрофлору.Пребиотик: Инжир содержит инулин — пищу для бифидобактерий.Ферменты: Помогают расщеплять белки и жиры, облегчая пищеварение.Для сердцаКалий: В 100 г инжира — 680 мг калия (17% нормы). Он нейтрализует вред натрия и снижает давление.Полифенолы и фитостеролы: Уменьшают уровень «плохого» холестерина.Омега-3 и Омега-6: Поддерживают эластичность сосудов.Для кожиАнтиоксиданты (витамины А, Е, селен): Борются со свободными радикалами, замедляя старение.Минералы (цинк, медь): Стимулируют выработку коллагена.

