Кардио для нейронов: врач объяснила, как тренировки влияют на мозг

Ученые доказали, что физическая активность напрямую связана с работой памяти и мозга. Лектор Российского общества «Знание», кандидат медицинских наук, врач-гигиенист, эпидемиолог, доцент МИ ОГУ им. Тургенева Виктория Симонова рассказала, как аэробные тренировки помогают сохранить когнитивное здоровье.«Аэробные упражнения оказывают существенное влияние на структуры головного мозга, связанные с памятью и когнитивными функциями», – отметила Виктория Симонова.Она подчеркнула, что одним из наиболее изученных эффектов является увеличение объема гиппокампа – области медиальной височной доли, играющей ключевую роль в процессах консолидации памяти и пространственной ориентации.По словам эксперта, в контролируемом рандомизированном исследовании, опубликованном в Британском журнале спортивной медицины, было показано, что у пожилых участников, регулярно выполнявших аэробные упражнения – ходьбу, бег, плавание, – через 6–12 месяцев наблюдалось статистически значимое увеличение объема гиппокампа по данным МРТ. Этот эффект сопровождался улучшением результатов в тестах на память и внимание.Врач объяснила, что механизм этого явления связывают с усилением нейрогенеза – процесса образования новых нейронов в гиппокампе. Исследования, проведенные в Университете Иллинойса и опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), подтвердили, что аэробные тренировки повышают уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF), который стимулирует рост и выживаемость нейронов, а также укрепляет синаптические связи.Кроме того, дополнительные данные метаанализа Кокрейновского (2018) показывают: у пожилых людей, находящихся в группе риска по деменции, систематическая аэробная активность замедляет возрастное снижение когнитивных функций, а в ряде случаев улучшает эпизодическую память и исполнительные функции.Эксперт отметила, что аэробные упражнения способствуют улучшению мозгового кровообращения и насыщения тканей мозга кислородом. Это обеспечивает оптимальные условия для работы нейронных сетей и замедляет дегенеративные процессы, характерные для болезни Альцгеймера. Она подчеркнула, что, согласно некоторым исследованиям, физическая активность может снижать уровень бета-амилоида и тау-белка – ключевых патологических маркеров нейродегенерации.Симонова пришла к выводу, что накопленные научные данные подтверждают: регулярные аэробные нагрузки являются эффективным немедикаментозным способом профилактики возрастных когнитивных нарушений. Оптимальный режим включает не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.«Такая физическая активность оказывает комплексное воздействие – от структурных изменений в мозге до биохимической поддержки нейропластичности, что способствует сохранению памяти и когнитивного здоровья в пожилом возрасте», – заключила эксперт.

