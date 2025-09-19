Употребление грецких орехов названо способом продлить жизнь

По словам ученых, употребление грецких орехов может иметь «широкомасштабные последствия» для здоровья позитивного характера: они помогают предотвратить сердечные болезни и продлить жизнь.Исследователи констатируют, что для здорового старения необходимо поддерживать нормальный индекс массы тела, окружность талии, артериальное давление, уровень триглицеридов. Недавно полученные данные показывают, что грецкие орехи могут помочь достичь всего вышеперечисленного.Эти данные были опубликованы журналом «Питание, обмен веществ и сердечно-сосудистые заболевания» (Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases), они свидетельствуют о «широкомасштабных положительных последствиях» для здоровья, связанных с включением в рацион грецких орехов. Специалисты Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты наблюдали за тем, что происходит в организме людей, регулярно употребляющих такие орехи. Они пришли к выводу, что обладатели данной привычки могут обладают «уникальным фенотипом тела» – для них снижаются риски хронических заболеваний, таких как болезни сердца, ожирение и диабет.Употребление грецких орехов было названо учеными естественным способом продлить жизнь. Согласно их данным, регулярные потребители этих орехов чаще других демонстрируют физические характеристики, ассоциированные со здоровым старением, защитой от преждевременной смерти:Нижний индекс массы тела.Нижний обхват талии.Пониженное кровяное давление.Снижение уровня триглицеридов в крови.«Люди, которые регулярно едят грецкие орехи, также имеют меньшую склонность к прибавке в весе и значительно более низкий уровень глюкозы в крови натощак, обладают лучшим профилем факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний», - констатировали исследователи.Они подчеркнули, что орехи богаты хорошими жирами, такими как полиненасыщенные жиры и омега-жирные кислоты, помогающие снижать уровень плохого холестерина, ослаблять воспаление, охватывающее сосудистую ткань.«Пять порций орехов в неделю могут снизить риск образования тромбов и сердечных заболеваний на целых 50 процентов».Специалисты добавили, что грецкие орехи также могут быть причастны к профилактике рака из-за их мощной антиоксидантной активности, но для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки