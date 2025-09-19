Стоматолог рассказала о разрушающих зубы привычках

Существует множество привычек, которые разрушают зубы человека, помимо несоблюдения гигиены полости рта. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Книсс.Так, одной из главных ошибок врач назвала привычку пить воду с лимоном или перекусы снеками. Отмечается, что лимонная кислота может разъедать защитный слой зуба, а употребление снеков влияет на развитие нежелательных бактерий. Всё это способно привести к кариесу.К привычкам, которые разрушают улыбку человека, относится использование зубов для открывание бутылок. перекусывания ниток, кусание ногтей или карандашей и прочих механических движений.«Каждое такое действие создает на эмали микротрещины, которые со временем могут привести к сколам и даже перелому коронковой части зуба. Последствия — дорогостоящее восстановление формы и функции зуба, а в худшем случае — его потеря», — подчеркнула Книсс.Иногда люди во сне скрипят зубами. Это, по мнению эксперта, влечет за собой стирание эмали, появление трещин и повышение чувствительности зубов.Стоматолог рекомендовала не только соблюдать гигиену полости рта, но и использовать зубы только для пережевывания пищи. Также специалист рекомендовала регулярно проходить осмотр у стоматолога.

