Врачи рассказали, как можно похудеть без тренировок

Тем, кто хочет сбросить вес, не всегда удаётся регулярно ходить в зал. Эксперты говорят, что даже в этом случае похудение возможно. Главное - питаться с дефицитом калорий.В первую очередь похудение зависит от того, что и как вы едите. Для большинства из нас устойчивое похудение начинается, когда мы начинаем правильно питаться, а не тренироваться. Об этом сказала журналу Health Кэрри Луполи, магистр наук, магистр педагогических наук, член IBNFC, диетолог.Эффективнее всего для снижения веса соблюдать низкокалорийную диету. При дефиците калорий организм человека вынужден использовать жир в качестве топлива, говорит Дженнифер Браун, доктор медицинских наук, сертифицированный специалист по лечению ожирения и член MyObesityTeam.При этом в одном из исследований учёные обнаружили, что сочетание физических упражнений с изменением рациона питания приводит к большей потере веса, чем только один из этих подходов.Особенно полезно сосредоточиться на дефиците калорий людям, которые много путешествуют, воспитывают маленьких детей, ухаживают за пожилыми родителями, страдают от сильных болей в суставах, хронических травм или ограниченной подвижности.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки