Врач предупредил о маскирующемся за лишним весом серьезном заболевании

Из-за избыточного веса человек может пропустить симптомы развития сахарного диабета, предупредил бариатрический хирург, сооснователь приложения Slimmer Максим Буриков.«Лишний вес маскирует ранние признаки диабета второго типа. Пациенты жалуются на одышку, слабость, потливость, повышенную жажду или постоянную усталость, но объясняют эти симптомы лишними килограммами, а не с проблемами со здоровьем», — рассказал врач. В результате это серьезное заболевание годами может оставаться недиагностированным.Буриков объяснил, что жировая ткань сама по себе влияет на обмен веществ и снижает чувствительность организма к инсулину, поэтому чем ее больше, тем выше уровень сахара в крови. Однако стандартные анализы не всегда выявляют проблему, отметил доктор.В связи с этим врач посоветовал людям с избыточной массой тела насторожиться, если у них есть такие симптомы, как частые ночные мочеиспускания, онемение конечностей, повышенный аппетит, резкий набор веса, хроническая усталость, частые инфекции и долго заживающие раны. При появлении нескольких из этих признаков он призвал сдать анализ на гликированный гемоглобин.

