Россиянам с отеками раскрыли четыре причины насторожиться

Иногда отеки могут указывать на развитие угрожающих жизни заболеваний, предупредила эндокринолог сети клиник «Семейная» Хава Цечоева.По словам Цечоевой, одна из самых опасных причин этой проблемы — сердечная недостаточность. В этом случае обычно отекают нижние конечности, причем при надавливании на них ямка долго не проходит. Кроме того, при сердечной недостаточность есть и другие симптомы: одышка, сложности в выполнении физических нагрузок и нестабильные показатели артериального давления.Отеки также могут появиться при патологии почек, отметила врач.«В этом случае отеки чаще всего отмечаются в области лица (век), преимущественно в утренние часы. Также заболевания почек могут сопровождаться уменьшением количества выделяемой мочи по сравнению с потребляемой жидкостью и болями в пояснице», — предупредила она.Врач добавила, что плотные отеки пальцев рук, голеней, а также в области глаз могут возникать при патологии щитовидной железы — гипотиреозе, а стремительно развивающийся отек может быть признаком аллергической реакции.

