Назван способ проверить общее состояние здоровья за минуту

Умение стоять на одной ноге неподвижно указывает на возможную продолжительность жизни, считает директор отдела комплексных подходов Национальной службы здравоохранения Великобритании Селина Лим.Лим отметила, что с возрастом одним из первых утрачивается навык держать равновесие. По ее словам, после 65 лет многим сложно стоять на одной ноге дольше пары секунд, а это напрямую связано с риском падений, потерей независимости и даже повышенной смертностью.Чтобы оценить уровень баланса, силы и общую физическую форму, специалист предложила поставить руки на пояс и поднять одну ногу. Она уточнила, что в норме взрослые люди от 18 до 39 лет должны удерживать такую позу около 43 секунд, в 40-49 лет — 40 секунд, в 50-59 лет — 37 секунд. В 60–69 лет норма снижается до 30 секунд, в 70–79 лет — до 18, а после 80 — до 5 секунд.Лим подчеркнула, если держать баланс трудно, это веский повод заняться спортом ради профилактики будущих осложнений. Она посоветовала больше двигаться, укреплять мышцы и регулярно тренировать равновесие.

