Гастроэнтеролог назвал вздутие после хлеба признаком целиакии

Если после кусочка хлеба, пирожка или макарон у вас начинает бурчать в животе, появляется вздутие, дискомфорт или даже диарея — не списывайте это на «плохую пищу» или «особенности организма». Такие симптомы могут быть признаком целиакии — серьезного аутоиммунного заболевания, которое без диагностики и лечения приводит к необратимым последствиям для здоровья. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.«Целиакия — это аутоиммунное заболевание, при котором организм реагирует на глютен — белок, содержащийся в пшенице, ржи, ячмене и некоторых сортах овса. При попадании глютена в кишечник у генетически предрасположенных людей запускается иммунный ответ, который повреждает ворсинки слизистой оболочки тонкой кишки. Эти ворсинки отвечают за всасывание питательных веществ — витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов», — сказал специалист.По словам эксперта, целиакия может протекать без явных кишечных симптомов, особенно у взрослых. В таких случаях могут проявляться атипичные признаки: анемия, депрессия, остеопороз или герпетиформный дерматит. Поэтому если вы чувствуете дискомфорт после употребления пищи с глютеном, важно не исключать хлеб из рациона, а обратиться к врачу для диагностики.Врач обратил внимание на то, что целиакия и чувствительность к глютену — это разные состояния. Данное заболевание является аутоиммунным с генетической предрасположенностью, подтверждается лабораторными тестами и требует пожизненного безглютенового питания. В отличие от этого, нечувствительность к глютену — это функциональное расстройство, при котором нет аутоиммунного повреждения кишечника, и симптомы можно контролировать с помощью корректировки потребления глютена.«Самодиагностика и самолечение опасны. Только врач может дифференцировать эти состояния. Преждевременный отказ от глютена до сдачи анализов может привести к ложноотрицательным результатам и затруднить диагностику целиакии», — подчеркнул гастроэнтеролог.По его словам, единственным эффективным методом лечения целиакии является строгая пожизненная безглютеновая диета. Белоусов также рекомендует следить за составом продуктов, читать этикетки и избегать продуктов с риском перекрестного загрязнения глютеном.

