Врач перечислил четыре симптома работающего на износ сердца

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин объяснил, какие четыре симптома указывают на то, что сердце работает на износ.По словам кардиолога, о перегрузке сердца может говорить постоянно высокий (выше 90 ударов в минуту) пульс, который сохраняется в состоянии покоя и не снижается после отдыха. Еще одним характерным признаком проблемы он назвал отеки ног по утрам.Третьим симптомом перегрузки сердца Ефремкин назвал появление одышки с затрудненным вдохом при привычных нагрузках. Как правило, этот симптом усиливается в положении лежа и становится менее выраженным в сидячем положении, уточнил доктор.«Настораживающим симптомом является и "мозговой туман". Если сердце работает плохо, мозг недополучает кислорода, что проявляется снижением концентрации, забывчивостью, трудностями с подбором слов, ощущением "ваты" в голове», — раскрыл четвертый признак врач.

