Стоматолог назвал полезные для здоровья зубов продукты

Сегодня человек изучает как можно больше материалов, чтобы сохранить здоровье зубов. О том, какие продукты позволяют это осуществить, рассказал врач и медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин.По словам стоматолога, полезны для здоровья зубов твердые овощи и фрукты, такие как морковь, яблоки, груши, огурцы и свекла. За счет своей твердой поверхности они помогают очищать зубы от налета и стимулируют кровообращение в деснах.Полезными продуктами врач также назвал зелень, богатую кальцием и фолиевой кислотой, а также ягоды, содержащие различные витамины и микроэлементы. Определенную пользу несут и орехи, поскольку они содержат в себе аминокислоты и полиненасыщенные жиры.Особенно полезной Лабухин считает молочную продукцию. В ней содержится кальций и фосфор, которые нужны для реминерализации эмали.«Разнообразное питание, богатое витаминами и минералами, в сочетании с правильной гигиеной полости рта способствуют сохранению прочной эмали и снижают риск кариеса», — добавил эксперт.Несмотря на это, эксперт рекомендовал соблюдать гигиену полости рта и регулярно ходить на прием к стоматологу.

