Раскрыты простые методы улучшения работы памяти

Невролог Байбинг рассказал о простых методах, которые помогают повысить интеллект и улучшить работу памятиПо словам специалиста, для улучшения памяти важно задействовать несколько каналов восприятия. Первым приемом он назвал проговаривание новой информации вслух. Таким образом информация прочно закрепляется в памяти. Также сведения хорошо запоминаются, если их сначала записать, а потом сразу же попытаться вспомнить основные моменты, как будто после лекции или важного разговора на работе. Байбинг утверждает, что такая техника помогает закрепить в памяти факты до того, как они начнут стираться.Кроме того, невролог посоветовал делать прогнозы. Он привел пример: если при изучении анатомии угадывать, какую функцию выполняет орган, а затем проверять свои догадки, мозг будет внимательнее к новым знаниям. По словам врача, в этом методе полезны даже ошибки, так как мозг расценивает исправления как важную информацию и лучше ее запоминает.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки