20minutos: перед утренней чашкой кофе нужно выпивать стакан воды

Для сохранения бодрости в течение дня перед чашкой утреннего кофе нужно выпивать стакан воды. Кроме того, напиток не стоит употреблять сразу после пробуждения и добавлять в него молоко с сахаром. Об этом эндокринолог Франсиско Росеро рассказал«Во время сна организм в течение нескольких часов обходится без воды, поэтому многие люди просыпаются в состоянии обезвоживания», — объяснил Росеро.Утреннее питье воды, по словам эксперта, играет важную роль в улучшении работы органов пищеварительной системы и головного мозга. Вода стимулирует активность кишечника, что в свою очередь, может снизить риск неприятных последствий, таких как изжога, вздутие живота и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые часто возникают после завтрака.Кроме того, по мнению врача, кофе не следует пить сразу после пробуждения, так как он может только усугубить обезвоживание, стимулируя мочеиспускание и усиливая потерю жидкости.«Важно помнить, что кофе в первой половине дня может усилить ощущение усталости, если не восполнить водный баланс в организме», — предупредил эндокринолог.

