Назван доступный каждому россиянину способ подготовиться к сезону гриппа

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рассказала о мерах профилактики гриппа, которые позволят защититься от негоГлавной мерой профилактики гриппа медик назвала ежегодную вакцинацию — оптимально проводить ее до начала эпидемиологического сезона, то есть в сентябре-октябре. Специалист подчеркнула, что вакцинация рекомендована всем людям старше полугода, поскольку грипп может дать осложнения: пневмонию, миокардит, обострение хронических болезней, в редких случаях синдром Гийена — Барре.Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа, а также сократить срок выздоровления после неосложненной формы течения вирусной инфекции. Кроме того, массовая вакцинация помогает сократить общую циркуляцию вируса, что снижает риск заражения среди непривитых групп — это могут быть, например, новорожденные, люди с абсолютными противопоказаниями к вакцинации.Помимо ежегодной вакцинации против гриппа, Агаева посоветовала не забывать о такой профилактической мере, как регулярное мытье рук водой с мылом или использование антисептических средств, особенно перед едой и после посещения общественных мест. Снизить вероятность заболевания может также здоровое питание, физическая активность, полноценный сон и соблюдение режима труда и отдыха, заключила врач.

