Подсластители могут повредить мозг и ухудшить память

Регулярное употребление большого количества некоторых искусственных подсластителей, по-видимому, приводит к снижению когнитивных функций и повреждению памяти. Люди с диабетом, по-видимому, подвержены особому риску.Исследовательская группа, в состав которой вошли специалисты из Университета Сан-Паулу (Бразилия), исследовала связь между потреблением низкокалорийных и бескалорийных подсластителей и нарушением когнитивных функций. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology.Исследователи проанализировали данные 12 772 взрослых участников, средний возраст которых составил 52 года. Участники неоднократно заполняли подробные анкеты о своих пищевых привычках в течение периода наблюдения до 24 лет, а также предоставили информацию о потреблении диетических напитков и других подслащенных продуктов.На основании этой информации участники были разделены на три группы. Первая группа потребляла подсластители в небольшом количестве, вторая — в умеренном, а третья — в большом количестве.Ежедневное потребление среди участников различных групп варьировалось в среднем от 20 до 191 миллиграмма, что примерно эквивалентно банке диетической колы с аспартамом, поясняет команда. Больше всего подсластителя сорбитола участники потребляли.Для оценки умственных способностей участники проходили стандартизированные тесты на память и язык в начале, середине и конце исследования. Они, помимо прочего, проверяли память, объем рабочей памяти и скорость обработки данных, сообщают эксперты.Исследователи обнаружили, что у участников с наибольшим потреблением искусственных подсластителей наблюдалось на 62% более быстрое снижение навыков мышления и памяти по сравнению с участниками с наименьшим потреблением.По данным исследовательской группы, это соответствует ускоренному процессу когнитивного старения примерно на 1,6 года. Даже у участников с умеренным потреблением подсластителей наблюдалось ускоренное снижение когнитивных способностей на 35%, что соответствует ускоренному процессу когнитивного старения примерно на 1,3 года.Разбивка результатов по возрасту также показала, что у участников младше 60 лет, потреблявших наибольшее количество подсластителей, наблюдалось более быстрое снижение языковых навыков и общих когнитивных способностей, чем у участников с наименьшим потреблением подсластителей.Напротив, у участников старше 60 лет соответствующей корреляции обнаружено не было, продолжила исследовательская группа.Связь между более быстрым снижением когнитивных способностей и употреблением подсластителей также была сильнее выражена у участников с диабетом, чем у участников без диабета.При изучении различных подсластителей (включая аспартам, сахарин, ацесульфам калия, эритрит, сорбит и ксилит) почти все они были связаны со снижением когнитивных функций, за исключением тагатозы, которая не оказала отрицательного эффекта в исследовании, сообщает группа.«Низкокалорийные и бескалорийные подсластители часто считаются здоровой альтернативой сахару, но наши результаты свидетельствуют о том, что некоторые подсластители могут со временем оказывать негативное влияние на здоровье мозга», — резюмирует автор исследования Клаудия Кими Суэмото.Хотя исследование не может доказать прямую причинно-следственную связь, оно предоставляет чёткие доказательства того, что чрезмерное потребление подсластителей может ухудшить умственную деятельность.

