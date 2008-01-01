Риск сепсиса увеличивается вдвое при диабете 2 типа
Исследователи сообщили на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Вене, что мужчины и люди моложе 60 лет, страдающие диабетом, особенно подвержены риску развития сепсиса — состояния, при котором иммунная система чрезмерно реагирует на инфекцию.
Исследование подтверждает связь между диабетом 2 типа и сепсисом, которая была отмечена в более ранних исследованиях, заявила ведущий исследователь Венди Дэвис из Университета Западной Австралии.
«Лучший способ предотвратить сепсис — бросить курить, нормализовать уровень сахара в крови и предотвратить развитие микро- и макрососудистых осложнений диабета», — заявила Дэвис. «Вот почему это исследование так важно».
Исследователи в своих записках отмечают, что более 10% людей, у которых развивается сепсис, умирают.
Для нового исследования они проанализировали данные более 1400 человек с диабетом 2 типа, участвовавших в масштабном австралийском исследовании в период с 2008 по 2011 год. Их сравнили с данными более 5700 здоровых людей из того же исследования.
В течение 10 лет наблюдения в среднем у 12% людей с диабетом 2 типа развился сепсис по сравнению с 5% у их здоровых сверстников.
В целом, исследователи обнаружили, что диабет 2 типа был связан с двукратным увеличением риска сепсиса, после поправки на другие факторы риска.
Результаты показывают, что особенно высок риск у людей в возрасте от 41 до 50 лет: диабет 2 типа связан с более чем 14-кратным увеличением риска сепсиса.
Исследователи добавили, что курение среди людей с диабетом 2 типа связано с повышением риска сепсиса на 83%.
«Наше исследование выявило несколько изменяемых факторов риска, включая курение, высокий уровень сахара в крови и осложнения диабета, что подчеркивает, что существуют шаги, которые люди могут предпринять, чтобы потенциально снизить риск сепсиса», — сказала Дэвис.
По словам исследователей, повышенный уровень сахара в крови может нарушить работу иммунной системы. Диабет также повышает риск инфекций мочевыводящих путей, кожных инфекций и пневмонии, которые могут перерасти в сепсис.
Более того, по словам исследователей, повреждение кровеносных сосудов и нервов, вызванное диабетом, может еще больше повысить риск сепсиса.
Однако авторы отметили, что исследование не может установить прямую причинно-следственную связь между диабетом 2 типа и сепсисом. При этом результаты, представленные на медицинских конференциях, следует считать предварительными до тех пор, пока они не будут опубликованы в рецензируемом журнале.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий