Назван единственный способ продлить здоровье сосудов

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин рассказал, какие привычки помогут сохранить здоровье сосудов и продлить активную жизнь в пожилом возрасте.Прежде всего врач рекомендовал бросить курить. «Продукты горения повреждают сосуды, повышают давление и провоцируют тромбообразование. Вызывает острую дисфункцию сосудов даже эпизодическое курение. Полный отказ от вейпов и сигарет — единственный способ снизить эти риски», — подчеркнул он.Еще одним эффективным способом укрепить сосуды Ефремкин назвал регулярную физическую активность. По его словам, кардионагрузки улучшают кровообращение и работу сердца, а силовые упражнения, в частности, снижают давление и уровень холестерина.Другими важными составляющими профилактики сердечно-сосудистых заболеваний врач назвал контроль стресса, качества сна и воспалений в полости рта. Кроме того, следует регулярно измерять артериальное давление, проверять липидный профиль и следить за тем, чтобы окружность талии не превышала 94 сантиметров у мужчин и 80 сантиметров у женщин. «Окружность талии — важный маркер висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов. Его избыток усиливает воспаление, повышает давление и риск развития атеросклероза и диабета», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

