Исследование: витамин D может замедлять старение, сохраняя длину «защитных колпачков» хромосом

Витамин D может замедлять старение, сохраняя длину «защитных колпачков» хромосом. Об этом говорят результаты исследования учёных из колледжа Джорджии и медицинской системы Mass General BrighamТеломеры на концах хромосом сокращаются с возрастом, повышая риск развития хронических заболеваний. Медики решили регулярно давать тысячи участникам эксперимента старше 50 (мужчины) и 55 лет (женщины) две таблетки — D3 и плацебо. Через четыре года у тех, кто принимал витамин, теломеры оказались заметно длиннее. Эффект равен омоложению на три года.Отмечается, что параллельное исследование омега-3 жирных кислот не выявило значимого влияния на организм. По словам учёных, дальнейшие эксперименты помогут понять, может ли витамин D стать залогом долголетия, профилактики болезней Альцгеймера и диабета.

