Россиянам раскрыли способ правильно жевать
Дьячкова отметила, что жевать еду надо с обеих сторон челюстей. «Многие люди жуют преимущественно одной стороной — из-за привычки, нарушения прикуса, отсутствующих зубов или пломб. При этом вторая сторона практически не задействована, что приводит к перегрузке одних мышц и атрофии других, нарушению симметрии лица, а со временем — проблемам с челюстными суставами», — предупредила она.
По словам врача, жевать нужно поочередно — то на одной, то на другой стороне, меняя их каждые несколько движений. Это обеспечивает равномерную нагрузку, тренирует мышцы и сохраняет здоровье височно-нижнечелюстного сустава.
Стоматолог добавила, что важно тщательно пережевывать пищу. Каждый кусок желательно прожевывать не менее 15-20 раз, особенно если еда плотная или волокнистая. Благодаря такой привычке пищеварение будет проходить мягче и с меньшей нагрузкой на органы желудочно-кишечного тракта.
