Невролог предупредила о ранних признаках бокового амиотрофического склероза

Одним из самых ранних и характерных признаков бокового амиотрофического склероза (БАС) являются мышечные подергивания (фасцикуляции), которые возникают из-за спонтанной активности поврежденных, но еще не погибших двигательных нейронов. Об этом рассказала врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.«Фасцикуляции появляются на стадии, когда нейрон еще жив, но уже патологически изменен. Это своего рода «предсмертная агония» клетки — она «сбоит», но еще не отключилась полностью. Именно поэтому подергивания часто предшествуют явной мышечной слабости — они сигнализируют о начале дегенеративного процесса задолго до того, как мышца перестанет сокращаться», — пояснила Чудинская.Врач подчеркнула, что сами по себе фасцикуляции не являются специфическим признаком БАС и встречаются у 70% здоровых людей, особенно после физической нагрузки, при недосыпании или стрессе. Однако настораживающими признаками, требующими немедленной консультации невролога, являются сочетание подергиваний со слабостью, локализация в одной группе мышц в течение нескольких недель, прогрессирование симптомов и появление атрофии мышц.Чудинская отметила ключевой диагностический принцип: фасцикуляции + слабость + атрофия = «триада нижнего мотонейрона». Если она стойкая и прогрессирующая — это повод для электронейромиографии и консультации невролога. Врач объяснила, что после гибели нервного окончания мышца теряет иннервацию, подвергается атрофии и фиброзу, а процесс становится необратимым из-за невозможности регенерации мотонейронов.«Если вы замечаете подергивания, которые не проходят, сопровождаются слабостью или локализуются в одной зоне — не ждите. Обратитесь к неврологу. Чем раньше поставлен диагноз — тем больше возможностей замедлить прогрессию и сохранить качество жизни», — заключила специалист.Невролог Виталий Акимов рассказал 27 мая «Известиям», какие группы людей наиболее подвержены рассеянному склерозу. По словам врача, в группе риска — женщины молодого возраста от 12 до 40 лет, с пиком дебюта заболевания в 17–19 лет, с наличием близких родственников с рассеянным склерозом, живущие в северных широтах, перенесшие вирусные инфекции.

